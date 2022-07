Kaum eine Präsentation auf Kapitalmarktkonferenzen, in der das Wort "Transformation" nicht irgendwann auftaucht. Klingt ja auch schön und zeugt von der Bereitschaft für Veränderungen. Tatsächlich verbergen sich hinter den jeweiligen Transformationsprozessen allerdings oft alles andere als populäre Entscheidungen. So kann sich boersengefluester.de noch an wütende Zuschriften erinnern, als der Ladegerätehersteller Friwo vor wenigen Jahren wesentliche ... The post Friwo: Unterschätzter Deal in Indien appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...