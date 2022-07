Die Aktie von American Express ist am Freitagnachmittag mit Kursgewinnen von mehr als fünf Prozent in den New Yorker Handel gestartet. Grund dafür sind besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und eine Anhebung der Jahresprognose, die der Konzern bereits vor dem Handelsstart an der Wall Street verkündet hatte.Der US-Kreditkartenkonzern hat den Umsatz im zweiten Quartal kräftig gesteigert. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert legten die Erlöse um 31 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar (13,1 Milliarden ...

