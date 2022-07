DJ Zehnjährige Bund-Rendite erstmals seit Ende Mai unter 1%

Wachsende Konjunktursorgen treiben die Anleger in den "sicheren Hafen" des Anleihemarkts. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen rutschte am Freitag erstmals seit Ende Mai unter die Marke von 1,0 Prozent.

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich sind die Einkaufsmangerindizes für das verarbeitende Gewerbe nun unter 50 gefallen und damit unter die Schwelle, die Expansion von Rezession scheidet, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten hervorging.

July 22, 2022

