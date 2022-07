Amazon vollzog neue Unternehmensakquisition in der Medizinbranche

Werbung



Der US-Konzern Amazon gab bekannt, das Unternehmen One Medical in Folge einer Milliarden-Akquisition übernommen zu haben. One Medical ist eine in der USA ansässige Hausarztkette mit mehr als 180 angeschlossenen Filialen, die Patienten ermöglicht, virtuelle Sprechstunden wahrzunehmen. Durch diese strategische Entscheidung tätigt der Konzern erneut Investitionen in der Med-Branche und möchte langfristig das Unternehmensportfolio erweitern. Mit der Übernahme von One Medical und einer sich bereits im Besitz befindenden Onlineapotheke, will Amazon sein Geschäftsfeld in der Medizinbranche weiter ausbauen. Zusätzlich belastet die Corona Pandemie weiterhin den persönlichen Kontakt im Handel und in der Medizinbranche. Dagegen könnte nun der Ausbau von Amazons Zukunftssparte Initiator für sämtliche Arzt und Apothekenbesuche werden.





