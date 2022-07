The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.07.2022.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2022

.

ISIN Name

AT0000A18XM4 AMS-OSRAM AG

GB0030913577 BT Group PLC

DK0060079531 DSV A/S

SE0009922164 Essity AB

FI0009007132 Fortum OYJ

SE0015961909 Hexagon AB

SE0015811963 Investor AB

SE0015988019 NIBE Industrier AB

DK0060336014 Novozymes A/S

FI0009002422 Outokumpu OYJ

SE0006425815 PowerCell Sweden AB [publ]

SE0000667891 Sandvik AB

SE0000112724 Svenska Cellulosa AB

SE0000242455 Swedbank AB

SE0015812219 Swedish Match AB

FI0009005987 UPM Kymmene Corp.

