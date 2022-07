Der DAX hat am Freitag seine Anfangsverluste abgeschüttelt und sich letztlich mit einem hauchdünnen Plus von 0,05 auf 13.253,68 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Die Wochenbilanz fällt mit einem Plus von drei Prozent ungleich stärker aus. Kurz nach Handelsschluss lief allerdings noch eine brisante Nachricht von DAX-Mitglied Volkswagen über den Ticker.Der bewegte Wochenschluss an den Börsen Europas ist laut Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda "eine ganz gute Zusammenfassung der Gesamtwoche". ...

