So oder so: die Kosten für Gas explodieren in Deutschland weiter - völlig unklar ist, wieviel Gas Putin nächste Woche durch Nord Stream 1 schickt, weil immer noch unklar ist, wo die berüchtigte Turbine ist! Gazprom meldet heute, dass man mehfach Siemens um die Rückgabe der Turbine gebeten habe. Die Farce darum bringt nun plötzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...