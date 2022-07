Mattel-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund sieben Prozent. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 22,43 USD. Sollten Anleger nun alles verkaufen oder besser nachkaufen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Mattel der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Mattel-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Mattel marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund sieben Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 20,94 USD in den Weg. Wir werden also Zeuge eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...