Kommunikation ist für uns Menschen selbstverständlich, oder wie der Philosoph Paul Watzlawick einmal sagte: "Man kann nicht nicht kommunizieren." Ohne Frage gilt das auch für die Welt der Unternehmen. Nicht selten entscheidet die Kommunikation über Erfolg und Misserfolg von Konzernen, Betrieben und Marken. Die Möglichkeiten zu kommunizieren haben sich in den letzten Jahrzehnten und Jahren enorm verändert. Diese Entwicklung begann mit dem Aufkommen des World Wide Webs und wird aktuell mit Social-Media-Kanälen und neuen Tools fortgesetzt. Für die Kommunikation von Unternehmen sind dabei die Messenger von besonderer, zentraler Bedeutung.

Messenger dienen vor allem der internen Kommunikation, aber auch der Kommunikation mit Geschäftspartnern und Kunden. Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. Der bekannteste Messenger-Dienst ist WhatsApp und hat rund zwei Milliarden Nutzer auf der ganzen Welt. Der Meta-Messenger, ehemals Facebook-Messenger, verfügt über etwa 1,3 Milliarden User. Bei WeChat sind ca. 1,25 Milliarden Personen aktiv. Das zeigt: Viele Menschen sind den Umgang mit Messengern gewohnt und sie wissen, wie diese genutzt werden. Außerdem können potenziell sehr viele Menschen erreicht werden. Es gibt allerdings einige Faktoren, die beim Business-Einsatz deutlich wichtiger sind als beim privaten Gebrauch. Die schwerwiegendsten Aspekte sind Sicherheit und Datenschutz. Hier schneiden die Big Player wie WhatsApp nicht immer gut ab. Relevant sind auch Funktionen wie Video-Calls, die für den geschäftlichen Bereich immer wichtiger werden. Mittlerweile gibt es eine ganze Menge an Messengern, die für Unternehmen attraktiv sind und Alternativen zu WhatsApp und Co. bieten.

Messenger-Aktien: Diese Unternehmen spielen bei der Kommunikation von Unternehmen eine Rolle

Cogia (ISIN: DE000A3H2226): Das Technologieunternehmen aus Frankfurt steht für eine innovative Herangehensweise - und diese zeigt es auch rund um die Kommunikation. Mit "Socializer One" hat Cogia eine B2B-Kommunikationsplattform geschaffen, die den Kern der Zeit trifft. Dem Unternehmen ist klar, dass persönliche Kommunikation und vertrauensvolle Verbindungen mittlerweile über Smartphones, Chat-Dienste und soziale Netzwerke erfolgen. Dieses Wissen hat Cogia in den Socializer One eingebaut, welcher die Kommunikation effizienter und effektiver machen kann. In Sachen Sicherheit und Datenschutz ist der Messenger ganz vorne dabei. Cogia unterstreicht mit dem Messenger die Rolle als Anbieter von intelligenten digitalen Lösungen und Produkten. Über 20 Millionen Nutzer vertrauen mittlerweile dem Kommunikationstool von Cogia.

Meta Platforms (ISIN: US30303M1027): Der Tech-Konzern aus den USA ist weltweit führend, wenn es um Social Media geht. Zu Meta Platforms gehört mit WhatsApp unter anderem der Messenger schlechthin. Auch der Meta Messenger ist im Portfolio des Unternehmens vertreten.

Apple (ISIN: US0378331005): Smartphones braucht es für moderne Kommunikation natürlich auch - und bei diesen hat Apple die Welt der Kommunikation geprägt. Ein guter Messenger sollte allerdings nicht nur für iOS, sondern auch für Android kompatibel sein.

AB SICAV I International Technology Portfolio (ISIN: LU0252219315): Wer einen Technologie-Fonds rund um Messenger und andere technologische Innovationen sucht, der könnte mit diesem fündig werden. Top-Holding ist Apple, weitere spannende Positionen nehmen Microsoft (ISIN: US5949181045), MasterCard (ISIN: US57636Q1040) und Qualcomm (ISIN: US7475251036) ein.

Sichere Messenger als Zukunft der Kommunikation

Es deutet vieles darauf hin, dass Messenger auch in Zukunft ein Teil der modernen Kommunikation sein werden. Vor allem bei der Kommunikation von Unternehmen nimmt der Sicherheitsaspekt immer mehr zu, weswegen einige Messenger in diesem Bereich kaum eine Zukunft haben werden. Es braucht hier Tools, die Datenschutz, Anonymität und Sicherheit bieten - so dringend wie nie zuvor.

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Cogia existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Cogia. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Cogia vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Cogia abgerufen werden: www.cogia.de

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Cogia vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Cogia können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

