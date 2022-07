Das Solarflugzeug Airbus Zephyr S ist wohl so lange in der Luft wie noch kein unbemanntes Flugzeug vor ihm. Den eigenen Rekord von 26 Tagen aus dem Jahr 2018 hat es schon gebrochen - und Zephyr S fliegt immer noch weiter. 25 Tage, 23 Stunden und 57 Minuten - so lange blieb das Solarflugzeug Zephyr S von Flugzeugbauer Airbus im Sommer 2018 in der Luft. Das bedeutete einen neuen Rekord für unbemanntes Fliegen, der bis jetzt Bestand hatte. Vor wenigen Tagen hat Airbus Zephyr S diesen Rekord gebrochen - wie Daten von Flug-Trackern zeigen. Demnach ist das Solarflugzeug immer noch in der Luft und baut den neuen ...

