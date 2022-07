* Verbotene EZB-Staatsfinanzierung geht in die nächste Runde* EZB will Italien und andere Bankrotteure finanzieren* Kaufen Sie Edelmetall- und Rohstoffinvestments* Exzellente Kaufgelegenheit im Ölsektor* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Kaum Kontrollen der Finanzämter gegen Manipulationen an Kassensystemen

Liebe Leser,



nach jahrelanger Minuszinspolitik sowie billionenschweren Anleihenkäufen, die der eigentlich verbotenen Finanzierung maroder EU-Mitgliedstaaten dienen, hat die EZB am 21. Juli 2022 die Zinsen von minus 0,5% auf 0% angehoben. 0% bei einer offiziellen Inflationsrate von 8,6% im Euro-Raum. Der geldpolitische Skandal der Wohlstandsvernichter in den Zentralbanken geht also weiter.



Eine seriöse Geldpolitik, deren Ziel es ist, für Geldwertstabilität zu sorgen, sieht völlig anders aus. Sie müsste für einen Zinssatz sorgen, der höher ist als die Inflationsrate. Alles andere ist eine hinterhältige Enteignung der Sparer und vernichtet Wohlstand.

