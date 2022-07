Eine bemerkenswerte Rallye legte zuletzt Lanxess auf das Parkett. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 2,63 Prozent Die Aktie verabschiedete sich an zwei der fünf Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Der Dienstag bedeutete mit einem Plus von 5,60 Prozent den heftigsten Aufschwung. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...