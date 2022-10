So darf es weitergehen!: Wochenrückblick KW 42-2022 - Starke Woche!

Anzeige / Werbung

Noch immer schweben die bekannten Probleme wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten. Das bedeutet….

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

steigende Anleiherenditen, Ängste vor weiteren geldpolitischen Straffungen, gemischte Unternehmensergebnisse und die unglaublich hohe Volatilität halten die Märkte weiter in Atem. Leider können wir davon ausgehen, dass sich diese Bewegungen in den kommenden Börsen-Tagen/Wochen fortsetzen werden, da die Berichtssaison gerade an Fahrt aufnimmt und die geldpolitischen Entscheidungen der EZB und Fed immer näher rücken.

In der vergangenen Woche jedenfalls haben sich die Indizes wie der DAX mit +2,35 %, der Dow Jones sogar mit einem Zugewinn von fast +4,90 % und die Nasdaq 100 mit einem Wochenplus von rund +5,8 % extrem gut geschlagen!

Während Blei und Zinn mit ihren Kursen von etwa 1.990,- USD pro Tonne bzw. 18.485,- USD pro Tonne leichtan Boden verloren haben, konnten sich Zink und Nickel bei 2.930,- USD bzw. 21.850,- USD stabilisierten. Kupfer hat sich ebenfalls im Bereich um 7.540,- USD pro Tonne stabilisiert. Die International Copper Study Group ("ICSG') geht in ihrem jüngsten Bericht davon aus, dass sich das Defizit auf dem Kupfermarkt in diesem Jahr voraussichtlich auf 328.000 Tonnen erhöhen wird.

Bei den Edelmetallen notieren Gold und Silber mit 1.657,- USD bzw. 19,40,- USD trotz des Wochenanstiegs noch immer extrem niedrig, und bieten deshalb hervorragende Chancen.

Quelle: Tradingeconomics.com

In den beiden kommenden Wochen gibt es eine Vielzahl an Impulsen für die internationalen Aktienmärkte. Einerseits werden die Fed und die EZB wieder zur Tat schreiten und andererseits werden zahlreicheUnternehmenszahlen veröffentlicht. Dazu gehören zahlreiche Schwergewichte wie Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet und Intel.

Fazit: Eine entscheidende Woche - auch für Ihr Geld!

In der kommenden Woche werden einige Quartalszahlen veröffentlicht, die vor allem bei den FAANG-Aktienfür Furore sorgen könnten. Andererseits ist die Stimmung am Markt so schlecht, dass es eigentlich jeden Tag zum kräftigeren Rebound kommen könnte.

Deshalb gilt es nun, die Ergebnisse genau zu beobachten, da sie eine klare Richtung für die kommenden Monate vorgeben könnten.

Wie bereits erwähnt sehen wir extrem große Chancen im Edelmetallsektor, aber auch bei den Industriemetallen. In unserem folgenden Wochenrückblick finden sie hierzu viele interessante Informationen.

Trendwende voraus?!

Zwischen Baum und Borke gefangen! Unternehmen positionieren sich für die Trendwende!

Um den 10. Oktober herum ist der Goldpreis unter die Unterstützungslinie bei etwa 1.660,- USD je Feinunze gefallen. Nach einer kleinen Zwischenerholung ging es jetzt sogar unter die 1.630,- USD je Feinunze.

Lesen Sie mehr

Es läuft wie am Schnürchen!

Für fette Gewinne und hohe Dividendenrenditen bestens positioniert! Diese Unternehmen machen ALLES richtig!

Während sich der Goldpreis im Bereich von 1.650,- USD zu stabilisieren scheint, legen einige unserer Produzenten sowie Royalty- und Streaming-Gesellschaften hervorragende Zahlen vor!

Lesen Sie mehr

Verdoppelung der Nachfrage!!!

Verbräuche explodieren, aber neue Großentdeckungen sind nicht in Sicht! Geht uns der wichtigste Rohstoff aus?!

In den vergangenen Jahren gab es lediglich eine bedeutendere Kupferentdeckung und das war 2015. Allerdings sollte jeder wissen, dass zwingend neue Kupferproduktion hermüssen!

Lesen Sie mehr

Der Beginn eines Superzyklus!

Ohne Atomstrom kommt die EU nicht durch den Winter! Bullenmarkt voraus! Aktie zieht an!

Auch der Uran-Preis springt verdächtig an! Die Voraussetzungen für einen Bullenmarkt könnten nicht besser sein! Jetzt mit dieser Aktie riesige Gewinne machen!!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: Introbild: https://stock.adobe.com / Chart: Onvista.de / andere Bilder die jeweiligen Unternehmen.

