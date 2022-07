Elon Musk und die Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ) finden einfach keine Ruhe. Das dürfte auch noch in den kommenden Wochen so bleiben. Schließlich rechnen wir mit einem Prozess im Herbst dieses Jahres. Ob es noch zu einer Übernahme, gezwungenermaßen, kommt? Lassen wir uns überraschen. Für Investoren bleibt jedoch die Ausgangslage bestehen, dass es im Zweifel auch ohne Elon Musk operativ weitergehen muss. Blicken wir heute auf die Twitter-Aktie und ein Update zum zweiten Quartal in diesem Börsenjahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...