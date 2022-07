Public Storage [WKN: 867609] ist der weltweit größte Anbieter Selfstorage-Anlagen. Das Unternehmen ist als REITs (Real Investment Trust) organisiert und mit einer Marktkapitalisierung von rund 54 Mrd. USD sogar der fünftgrößte börsennotierte REIT der Welt. Das reizvolle en REITs ist, dass ihre Geschäfte auf Unternehmensebene steuerfrei bleiben, solange sie den Großteil dieser Gewinne an ihre Anteilseigner ausschütten. Kein Wunder also, dass REITs bei Dividendeninvestoren so beliebt sind. Und nun verwöhnt Public Storage seine Aktionäre mit einer üppigen Sonderausschüttung, die aus dem Verkauf seines ...

