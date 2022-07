Darüber streiten die Investoren seit es die Börse gibt: Sollte man in Value- oder in Growth-Aktien investieren? Doch, der Reihe nach. Was sind Value-Aktien und Growth-Aktien? Was ist der Unterschied? Und welche Gruppe hat in den vergangenen Jahren besser performt?

Growth-Aktien

Bei Investoren, die auf Growth-Aktien setzen, steht vor allem die Wachstums-Strategie im Vordergrund. Häufig hat der Investor eine ganze Branche im Fokus, die derzeit hohe Wachstumsraten verspricht. Bspw. ‚Erneuerbare Energien'. Grundlage der Kaufentscheidungen sind erwartete Wachstumswerte der Branche oder des Einzelunternehmens. Und diese Erwartung ist: ‚Es geht rasant nach oben'.

Value-Aktien

Hier stehen unterbewertete Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodell im Zentrum des Interesses. Oft weisen solche Unternehmen neben einer stabilen Gewinnentwicklung auch eine überdurchschnittliche Profitabilität und gute Marktposition aus. Mit dieser Strategie war Star-Investor Warren Buffet sehr erfolgreich. Jedoch: Das Herausfiltern geeigneter Value-Aktien ist nicht einfach. Investoren benötigen ein gutes Fachwissen und ein gebündeltes Maß an Erfahrung.

Growth vs. Value?

Und welche Strategie war in der Vergangenheit erfolgreicher? Es hängt davon ab. Davon, welche Zeiträume betrachtet werden. Und davon, welche Branchen in die Auswertungen mit einbezogen werden. Jedoch waren in der Vergangenheit bei den Growth-Aktien höhere Gewinne realisierbar: Hohes Wachstum = hohe Börsengewinne. Jedoch: Growth-Aktien gehen mit einem deutlich höheren Risiko einher.

Spannende Growth- & Value-Aktien

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Auf der Suche nach Growth-Aktien ist ein Wirtschaftstrend unübersehbar: Die Entwicklung hin zu immer mehr Erneuerbaren Energien. Genau auf diesem Markt steht mit Vanadium Resources ein Unternehmen in den Startlöchern - bereit zum Durchstarten. Vanadium Redox Batterien werden für die Energie-Entwicklung benötigt und der australische Konzern kann bei dem benötigten Rohstoff Vanadium eine Vorreiterrolle einnehmen. Vanadium Resources will bald die Produktion im eigenen Steelpoortdrift-Projekt in Südafrika aufnehmen. Es handelt sich bei diesem wohl um das größte nicht erschlossene Vanadium-Vorkommen der Welt. Das bedeutet eine ganze Menge potentieller Growth. Dieses könnte sich zeigen, wenn im September 2022 eine endgültige Machbarkeitsstudie zu dem Projekt veröffentlicht wird. Bis dahin kann die Aktie von Vanadium Resources auch schon an der deutschen Börse gehandelt werden.

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046): Der US-amerikanische Pharma-Konzern gilt als eine der klassischen Value-Aktien für das Jahr 2022. Der Markt rund um Medikamente weist viele Value-Stilmerkmale auf. Johnson & Johnson ist auf diesem etabliert und könnte von einem weiteren Entwicklungsschub in der Branche profitieren.

Procter & Gamble (ISIN: US7427181091): Auch dieses US-Unternehmen befindet sich im MSCI World Value Index, genau wie Johnson & Johnson. Procter & Gamble ist ein Hersteller von Konsumgütern und bringt zahlreiche Merkmale mit, die Value-Aktien mitbringen sollten.

Rund um Value-Aktien gibt es auch spannende Indizes an der deutschen Börse zu entdecken:

Xtrackers MSCI World Value (ISIN: DE000A13N946)

iNAV iShares MSCI World Value Factor (ISIN: DE000A1X2ZH4)

iShares Edge MSCI World Value Factor (ISIN: DE000A2LZVT4)

Auch wenn die Value-Aktien wieder mehr in den Fokus gerückt sind, stehen sie schon wieder unter Druck. Eine Entwicklung, die Unsicherheiten mitbringt, aber auch Möglichkeiten eröffnet. Ebenso attraktiv: Frühzeitig auf einen Growth-Trend setzen

-

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

