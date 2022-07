An der Börse drohte es vor gar nicht langer Zeit bereits, langweilig zu werden. Beherrscht wurden die Märkte vor allem von nicht enden wollenden Sorgen um steigende Zinsen und eine mögliche Rezession. Gerade in dieser Woche gab es aber wieder so manche Überraschung zu sehen. Zwar war davon längst nicht jede erfreulicher Natur, doch immerhin kam kein Anflug von Langeweile auf.Sehr schlecht aufgenommen haben die Anleger das Rettungspaket der Bundesregierung für Uniper (DE000UNSE018). Zwar erhält der Konzern massiv neue Liquidität und muss eine ...

