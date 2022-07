DJ Fitch senkt Ukraine-Rating auf C (CCC)

LONDON (Dow Jones)--Fitch bewertet die Bonität der Ukraine nur noch mit C statt mit CCC. Die Ratingagentur vergibt keine Ausblicke für Staaten mit einem Rating von CCC+ oder darunter.

Fitch verweist darauf, dass ein ausfallähnlicher Prozess begonnen habe. Am 20. Juli habe die ukrainische Regierung offiziell ein Zustimmungsersuchen eingeleitet, um die Rückzahlung von Auslandsschulden um 24 Monate zu verschieben. Die Experten betrachten dies als den Beginn eines notleidenden Schuldenumtauschs (Distressed Debt Exchange (DDE)), was mit einem Rating von C sowohl für das Long-Term Foreign-Currency (LTFC) Issuer Default Rating (IDR) als auch für die betroffenen Wertpapiere einhergehe.

Das IDR der LTFC würde auf "RD" (Restricted Default) und die betroffenen Instrumente auf "D" herabgestuft, falls das Zustimmungsersuchen angenommen wird, was Fitch als wahrscheinlich ansehe.

Selbst wenn das Angebot nicht angenommen wird, ist Fitch der Ansicht, dass das Risiko ausbleibender Zahlungen oder die Einleitung eines alternativen DDE-Verfahrens hoch ist, da die Regierung versuche, angesichts des akuten Drucks auf die Militärausgaben die Liquidität zu erhalten.

Generell gehen die Experten davon aus, dass eine umfassendere Umstrukturierung der kommerziellen Schulden der Regierung erforderlich sein wird, obwohl der Zeitpunkt ungewiss bleibe. Dies spiegele die schwerwiegenden Belastungen der makrofinanziellen Position, der öffentlichen Finanzen und der Auslandsfinanzen der Ukraine als Folge des langwierigen Krieges wider.

