Wattens (ots) -"IT'S SHOWTIME!" Sommerprogramm im Riesen: Atemberaubende Akrobatik und eindrucksvolle Shows bis 21. August 2022 in den Swarovski Kristallwelten.Sie ist eine Hommage an Hollywood und die großen Showbühnen: Die erst kürzlich eröffnete Wunderkammer "The Art of Performance" zeigt kristalline Kostüme aus Film, Musik und Sport. Inspiriert von diesen Show-Momenten wird im Sommer der Garten der Swarovski Kristallwelten zur Bühne - mit Auftritten an außergewöhnlichen Orten.Bei der Eröffnung sagt Zirkustochter Lili Paul-Roncalli, selbst im Scheinwerferlicht aufgewachsen, über das heurige Zirkusprogramm: "Wir freuen uns sehr, mit einem ganz neuen Programm in die Swarovski Kristallwelten zurückzukehren. Die Akrobaten und Artistinnen von Roncalli versprechen atemberaubende Momente und eröffnen Bühnen an unerwarteten Orten im Garten des Riesen. Es sind die einzigartigen Persönlichkeiten und ihre Talente, die die vielen Facetten des Zirkus ausmachen.""Kunst und Kultur erweitern unseren Horizont und inspirieren uns. Wie Kristalle strahlen auch Künstler und Artisten im Scheinwerferlicht mit magischer Leuchtkraft. Das zelebrieren wir im Inneren des Riesen mit der Wunderkammer "The Art of Performance" und in diesem Sommer auch im Garten." heißt Carla Rumler, Kuratorin der Swarovski Kristallwelten, das Circus-Theater Roncalli willkommen."16 Millionen Gäste waren seit der Eröffnung in den Swarovski Kristallwelten und haben staunend die Wunderkammer entdeckt. Im Sommer ist die Freiluft-Wunderkammer durch die Zirkusartisten nochmals eine ganz besondere Ergänzung unseres Angebotes." freut sich Franz Hyden, Managing Director F&A, D. Swarovski Tourism GmbH, bei der Eröffnung über die erfolgreiche Zusammenarbeit: "Die Partnerschaft von Circus-Theater Roncalli und den Swarovski Kristallwelten steht für ein Feuerwerk an Kreativität und Momente des Staunens."