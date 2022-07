Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) meldete am 21.07.2022 überzeugende Halbjahresergebnisse. So weit, so gut. Jedoch wurde diese Woche in der Immobilienzeitung am 21.07.2022 ein anderer Aspekt beleuchtet. Und dieser hinterlässt bis zur Klärung zumindest ein komisches Gefühl bei den Zahlen.In der Immobilienzeitung wird unter der Überschrift: "BAFin durchleuchtet FCR und Deutsche Konsum" eine "auffällig hohe Bewertung einer Beteiligung an einer Hausverwalter-Software" Gesellschaft thematisiert. Es geht um die 10% Beteiligung der FCR an der "Immoware", einer IT-Firma aus Halle, die in 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...