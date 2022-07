München (ots) -Esther Sedlaczek ist die neue ARD-Quizmasterin und moderiert "Quizduell-Olymp" am Vorabend im Ersten - sie wird ab 26. August freitags um 18:50 Uhr das Wochenende einläuten. In jeder Ausgabe tritt ein prominentes Rate-Team gegen die besten Quiz-Köpfe des Landes an: Auch in den neuen Folgen sind Marie-Louise Finck, Quiz-Königin und Staatsanwältin aus Kiel, Thorsten Zirkel, Quiz-Ass und Bankbetriebswirt aus Hannover, sowie Eckhard Freise, der Professor Quiz aus Münster, Historiker und erster WWM-Gewinner mit dabei.Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Esther Sedlaczek überzeugt ein Millionenpublikum in der 'Sportschau'. Mit ihrer Schlagfertigkeit, ihrem Witz und ihrem Wissen passt sie perfekt zum 'Quizduell-Olymp'. Ich freue mich und sage: Herzlich willkommen in der ARD-Quiz-Familie."Esther Sedlaczek: "Die Fußstapfen von Jörg Pilawa sind riesig, und ich gehe da mit großem Respekt ran. Aber ich liebe Quiz - und deshalb freue mich ganz besonders, diese beliebte Quizshow künftig präsentieren zu dürfen."Esther Sedlaczek ist bereits für die ARD im Einsatz - seit 2021 präsentiert sie die "Sportschau", bei der Fußball-WM in Katar gehört sie zum Moderatorenteam der ARD.Die Sendung "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/558944-867, E-Mail: burchard.roever@ard.deplanpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner,Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5280196