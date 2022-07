Investoren der Netflix-Aktie reagierten erleichtert, als der Streaminganbieter am 19. Juli 2020 seine Quartalszahlen präsentierte. Zwar hatte das Unternehmen innerhalb der vorangegangenen drei Monate fast eine Million Nutzer verloren und damit so viele wie noch nie. Aber gleichzeitig war der Nutzerschwund kleiner als befürchtet. Reicht das, um die Netflix-Aktie wieder in einen langfristigen Aufwärtstrend zu führen? Wohl kaum. Sorry Netflix, das reicht nicht! CEO Reed Hastings versuchte sich bei ...

