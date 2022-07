Straubing (ots) -



Christian Lindner hat die FDP nach ihrem Rauswurf aus dem Bundestag 2013 wieder aufgerichtet und sie im vergangenen Jahr in die Regierung geführt. Er hat in den Koalitionsverhandlungen manche Trophäe für die Liberalen abräumen können. Mittlerweile jedoch wird er für seine Partei zum Problem. Weil er den Anschein erweckt, abgehoben zu sein und ohne Interesse für das Schicksal der Armen und Ärmsten. Gewiss, die wählen die FDP sowieso nicht, und es ist gut, wenn eine Partei sich bemüht, das Geld zusammenzuhalten. Doch wenn Lindner die Pendlerpauschale deutlich erhöhen will, ein neues günstiges Nahverkehrsticket aber nicht finanzieren will, kommt auch der Letzte ins Grübeln, ob er die richtigen Prioritäten setzt.



