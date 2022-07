Im Hongtuo Joint Laboratory im chinesischen Wuhan wollen Forschende einen Laserstift erfunden haben, mit dem man in die Luft schreiben kann. Star-Wars-Fans können sich was darunter vorstellen. Die South China Morning Post berichtet von einem geheimnisvollen Laserstift, der mittels ultrakurzer Laserimpulse Elektronen aus den Luftpartikeln entfernt. Die werden dadurch in ein luminiszentes Plasma verwandelt. Das Verfahren soll präzise genug sein, um ...

