Die Politik verstärkt die bedrückende Stimmung noch. Gewiss, angesichts des Gasmangels mit all seinen möglichen Folgen ist es richtig, dass Politiker den Bürgern schonungslos sagen: Es ist ernst, und es kann noch schlimmer werden, darauf muss sich jeder einstellen. Wenn aber Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von Volksaufständen schwadroniert (und später zurückrudert) und ihr Kollege Robert Habeck (beide Grüne) ein "politisches Albtraum-Szenario" an die Wand malt, dann spielen sie ungewollt jenen in die Hände, die die Angst der Bürger für ihre Demokratie zersetzenden Ziele zu missbrauchen versuchen. Ganz im Sinne des Diktators in Moskau.



