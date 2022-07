von Julia Groß, €uro am Sonntag Während der Besucherstrom in den noch vorhandenen deutschen Impfzentren eher spärlich fließt, ist in New York City eine Buchungs-Website für die Impfung gegen Affenpocken 30 Minuten nach Freischaltung unter dem Ansturm zusammengebrochen. Der Ausbruch ist kaum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...