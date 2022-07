DGAP-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Planzahlen/Prognoseänderung

Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert ändert Prognose für Gesamtjahr 2022



25.07.2022 / 07:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Deutlicher Umsatzanstieg auf über 1 Mrd. EUR für Gesamtjahr erwartet

Die bereinigte EBITDA-Marge wird mit größer 6 % prognostiziert Jandelsbrunn, Deutschland. Die Knaus Tabbert AG, ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, sieht sich trotz einem herausfordernden ersten Halbjahr 2022 in der Position, weiterhin von der hohen Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen zu profitieren, was sich in einer entsprechend positiven Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2022 ausdrückt. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet der Vorstand unverändert einen deutlichen Umsatzanstieg vor Preissteigerungseffekten gegenüber dem Vorjahr. Inklusive Preiserhöhungen von ca. 8% gegenüber dem Vorjahr wird ein Anstieg des Konzernumsatzes auf über 1 Mrd. EUR erwartet. Auf Grund der im Laufe des zweiten Halbjahres zusätzlich verfügbaren Chassis von Mercedes, Ford, MAN und Volkswagen Nutzfahrzeuge soll die Zahl der Auslieferungen im zweiten Halbjahr deutlich zunehmen. Der Vorstand von Knaus Tabbert geht weiterhin davon aus, dass das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr über dem Vorjahr liegen wird. Die bereinigte EBITDA-Marge wird entgegen der ursprünglich kommunizierten Prognose, die von einer leichten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (Bereinigte EBITDA-Marge 2021: 7,0%) ausging, bei mehr als 6% liegen. Dies steht vor allem in Zusammenhang mit dem deutlichen Aufbau von Kapazitäten im Personalbereich und entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen sowie kurzfristigen Materialkostenerhöhungen. Diese resultieren unter anderem aus niedrigeren Liefermengen für Chassis von Stellantis in Verbindung mit mengenabhängigen Rabattstaffeln. Das erste Halbjahr ist erwartungsgemäß von Lieferkettenproblemen belastet. Insbesondere die schlechte Planbarkeit und Lieferperformance bei den Zulieferungen führte im zweiten Quartal zu geringeren Umsätzen und erhöhten Beständen. Dies führt im ersten Halbjahr 2022 zu einer entsprechenden Ergebnisauswirkung, die ein bereinigtes EBITDA von 25,5 Millionen EUR gegenüber der Vorjahresperiode (H1 2021: 44,9 Millionen EUR) zur Folge haben wird. Kontakt:

Investor Relations

Manuel Taverne

+49 152-02092909

m.taverne@knaustabbert.de

