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RIZE PET CARE UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
25.07.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 22

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.887100 USDIE00BJXRZJ4022 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.402700 USDIE00BJXRZ273
22 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.477900 USDIE00BLRPQH31
22 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.919300 USDIE00BLRPQJ54

22 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.084800 USDIE00BLRPRR04

22 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.246900 USDIE00BLRPRQ96

22 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.265800 USDIE000HJV1VH3

22 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.121500 USDIE000QRNAC66

22 JULY 2022
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© 2022 PR Newswire
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