Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, July 22
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.887100 USD
|IE00BJXRZJ40
|22 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.402700 USD
|IE00BJXRZ273
|22 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.477900 USD
|IE00BLRPQH31
|22 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.919300 USD
|IE00BLRPQJ54
|22 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.084800 USD
|IE00BLRPRR04
|22 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.246900 USD
|IE00BLRPRQ96
|22 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.265800 USD
|IE000HJV1VH3
|22 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|4.121500 USD
|IE000QRNAC66
|22 JULY 2022
RIZE PET CARE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de