Am Aktienmarkt liegt der Anteilsschein der Bank of China Hong Kong aktuell im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 3,59 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der Bank of China Hong Kong: Die Aktie weist zur Stunde einen Preisanstieg von 2,45 Prozent auf.

