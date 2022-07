Wochenausblick KW30: Beginn der Quartalssaison sowie wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA

Werbung



In dieser Woche erwarten uns wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA, die einen Aufschluss über den weiteren Verlauf des Wirtschaftswachstums geben. Des Weiteren gewähren einige amerikanische Großunternehmen Einblicke in Ihre Bücher.



Montag

Die Woche beginnt mit den Quartalszahlen von Newton Mining und NXP Semiconductors. Zudem hält der Industriekonzern Linde an diesem Wochentag die jährliche Hauptversammlung ab. Weiterhin werden im Tagesverlauf die Daten des deutschen ifo Geschäftsklimaindex als auch der nationale US-amerikanische Aktivitätsindex der Chicago Fed bekanntgegeben.





Dienstag

Am Dienstagnachmittag gewähren Alphabet (ex Google) und Coca Cola Einblicke in Ihre Bücher, bevor am Abend Microsoft mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal folgt. Konjunkturseitig erreichen uns aus den USA Daten der monatlichen Immobilienpreise sowie das US-amerikanische Verbrauchervertrauen.

Mittwoch

Unternehmensseitig öffnet am Mittwoch der Chemiekonzern BASF sowie das Technologieunternehmen Meta (ex Facebook) die Bücher zum letzten Quartal. Im Laufe des Tages folgt der Flugzeugbauer Boeing mit den Quartalszahlen. Des Weiteren werden die neusten Zahlen der deutschen 10-jährigen Staatsanleihen veröffentlicht sowie die Pressekonferenz des US-amerikanischen Federal Open Market Committee abgehalten.

Donnerstag

Am Donnerstag werden die Quartalszahlen von Amazon, Apple und Pfizer veröffentlicht. Zudem werden wichtige Daten des deutschen Verbraucherpreisindex (Jahr) veröffentlicht. Darüber hinaus werden konjunkturseitig die Zahlen des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts bekannt gegeben.

Freitag

Zum Wochenende werden Freitag die Quartalszahlen von Chiphersteller AMS AG, ExxonMobil und Proter & Gamble veröffentlicht. Zusätzlich wird das deutsche und europäische Bruttoinlandsprodukt als wichtige Indikation bekannt gegeben.

