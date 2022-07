Ryanair erzielte ein Comeback im 1. Fiskalquartal. Man transportierte wieder mehr Passagiere als vor der Pandemie. Julius Bär verzeichnete im 1. Halbjahr Netto-Abflüsse und einen Gewinneinbruch. Die Aktionäre müssen sich mit -26 % weniger Gewinn abfinden. Schaeffler übernimmt Ewellix. Die Akquisition soll zum Jahresende abgeschlossen werden.Die Verluste in Asien überwiegen am Montagmorgen. Nahezu alle Benchmarks in der Region notieren während der Sitzung im Minus und werden dabei insbesondere von den Verlusten in China nach unten ...

