Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Am Freitag verabschiedete er sich mit 13.253 Punkten ins Wochenende. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von rund drei Prozent. Marktidee: Vonovia Die Aktie von Vonovia hatte im September 2020 ihr Rekordhoch markiert. Seitdem befindet sie sich in einem intakten Abwärtstrend. Zuletzt setzte allerdings eine Erholungsbewegung ein. Dabei sprang das Papier über mehrere wichtige Marken. Damit sich das mittelfristige Chartbild aufhellt, muss der Kurs aber erst noch drei weitere Widerstände knacken. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf