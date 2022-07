Aus 3800 Metern Tiefe hat ein Forscher eine Sprachbotschaft an die Wasseroberfläche geschickt. Eine KI wandelte Sonar Texte in gesprochene Sprache um. Während einer Expedition zur versunkenen Titanic hat Computerwissenschaftler Alex Waibel aus einem U-Boot heraus eine Sprachtechnologie mit Videofunktion getestet. Dabei sendete er per Sonar Texte an die Oberfläche, die dort mittels künstlicher Intelligenz (KI) in gesprochene Sprache und Video umgewandelt wurden. Einige Dialoge hätten sie durchbekommen, berichtete der Forscher vom ...

