Was tun bei GDRs/ADRs auf russische Aktien?

In Bezug auf die gleich beschriebene Situation fiel mir spontan das Adjektiv "kafkaesk" ein:Eine Situation, in welcher der Protagonist abhängig ist von einer Behörde mit nur scheinbaren rationalen Strukturen....und ob der obskuren Bürokratie schier verzweifeln könnte.(Grundlage dafür ist das Buch "Der Process" von Franz Kafka - eh scho wissen...)Sie können sich auch hier denken, dass ich diese Einleitung nicht bringen würde, wenn ich nicht zumindest grenzwertig den Bogen zum Hauptthema schlagen könnte. So auch hier.Denn das Thema, um das es geht, sind ADRs bzw. GDRs auf russische Aktien in meinem Depot.GDR, das steht für "Global Depository Receipt" und ist sinngemäß ein Hinterlegungsschein.In diesem Fall bedeutet das sinngemäß: Eine US-Bank hat russische Aktien gekauft und darauf 1:1 Zertifikate ausgegeben, welche viel einfacher als die russischen Aktien gehandelt werden können. Denn solche GDRs können sowohl an US-Börsen als auch an zig deutschen Börsen gehandelt werden.Und so geschah es, dass ich mich vor Jahren an zwei aus meiner Sicht interessanten russischen Unternehmen beteiligte - über GDRs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...