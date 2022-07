EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Veröffentlichung des Herkunftsmitgliedstaates gem. § 119 Abs. 7 BörseG

Egger Holzwerkstoffe GmbH: Sonstige Zulassungsfolgepflichten



25.07.2022 / 09:12

Formular für die Mitteilung des Herkunftsmitgliedstaats gem § 118 Abs 1 Z 7 iVm § 1 Z 14 BörseG 1.* Name des Emittenten: Egger Holzwerkstoffe GmbH 2.* Sitz: Weiberndorf 20, 6380 Sankt Johann in Tirol, Österreich 3. LEIii: 529900WJZJAEI0VBLP60 4.* Herkunftsmitgliedstaativ: Österreich 5.* Auslösendes Ereignis v: ? Emittent von Aktien § 1 Z 14 lit a BörseG ? Emittent von Schuldverschreibungen mit Stückelung unter EUR 1.000 § 1 Z 14 lit a BörseG ? Emittent von sonstigen Wertpapierenvi § 1 Z 14 lit b BörseG ? Änderung des Herkunftsmitgliedstaats § 1 Z 14 lit c BörseG 6.* Mitgliedstaaten, in denen die Wertpapiere des Emittenten zum Handel zugelassen sind (bitte zutreffendes ankreuzen)vii: Aktien Schuldverschreibungen< 1000€ Sonstige Wertpapiere Belgien ?

D ? ? Bulgarien ? ? ? Dänemark ? ? ? Deutschland ? ? ? Estland ? ? ? Finnland ? ? ? Frankreich ? ? ? Griechenland ? ? ? Großbritannien ? ? ? Irland ? ? ? Island ? ? ? Italien ? ? ? Kroatien ? ? ? Lettland ? ? ? Liechtenstein ? ? ? Litauen ? ? ? Luxemburg ? ? ? Malta ? ? ? Niederlande ? ? ? Norwegen ? ? ? Österreich ? ? ? Polen ? ? ? Portugal ? ? ? Rumänien ? ? ? Schweden ? ? ? Slowakei ? ? ? Slowenien ? ? ? Spanien ? ? ? Tschechische Republik ? ? ? Ungarn ? ? ? Zypern ? ? ? 7. National zuständige Behörden, denen das Formular übermittelt werden mussix: Österreichische Finanzmarktaufsicht 8.* Datum der Mitteilung: 22.07.2022 9. Beginn (Datum) der 3-Jahres-Periodex: 10. Sonstige Informationenxi: 11.* Kontakt: Adresse des Emittenten: Weiberndorf 20

6380 Sankt Johann in Tirol

Österreich Person, die für die gegenständliche Mitteilung des Emittenten verantwortlich ist: Fokko Herms E-Mail Adresse: fokko.herms@egger.com Telefonnummer: 05060010648 (* Pflichtfelder) Information zur Art der Übermittlung an die nationalen Behörden: Belgien E-Mail an: trp.fin@fsma.be Bulgarien Dänemark Webseite: http://oasm.dfsa.dk/ Deutschland E-Mail an: p26@bafin.de Estland E-Mail an: info@fi.ee Finnland E-Mail an: kirjaamo@finanssivalvonta.fi Frankreich Über: https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx Griechenland E-Mail an: transparency@cmc.gov.gr Großbritannien E-Mail an: tdhomestate@fca.org.uk Irland E-Mail an: regulateddisclosures@centralbank.ie Island Über nationales OAM: www.oam.is Italien E-Mail an: HMSdisclosureform@consob.it Kroatien Über nationales OAM: SRPI; oder Postadresse: Miramarska 24b, 10000 Zagreb, Kroatien Lettland E-Mail an: fktk@fktk.lv oder an Postadresse: Kungu iela 1, Riga, Latvia, LV-1050 Liechtenstein Litauen E-Mail an: transparency@lb.lt Luxemburg E-Mail an: transparency@cssf.lu Malta Niederlande E-Mail an: HMS_Registration@afm.nl Norwegen Österreich E-Mail an: marktaufsicht@fma.gv.at Polen E-Mail an: dno@knf.gov.pl oder über ESPI System Portugal E-Mail an: transparency@cmvm.pt Rumänien E-Mail an transparency@asfromania.ro Schweden E-Mail an: borsbolag@fi.se Slowakei Über nationales OAM: https://ceri.nbs.sk/ Slowenien E-Mail an: info@atvp.si Spanien Online Register: https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/SedeElectronica.aspx?lang=en Tschechische Republik Über nationales OAM:

http://www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/information_published_issuers/index.html

http://www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/information_published_issuers/index.html Ungarn E-Mail an: surveillance@mnb.hu Zypern E-Mail an: info@cysec.gov.cy (an "Issuers Department") Fußnoten: i Wenn sich der Firmenname seit der letzten Herkunftsmitgliedstaat-Mitteilung geändert hat, geben Sie bitte den früheren Firmennamen an. Falls die Mitteilung zum ersten Mal erfolgt, wird keine Information über Namensänderungen in der Vergangenheit benötigt. ii Legal entity identifier. iii Falls der LEI nicht verfügbar ist, geben Sie bitte die Firmenbuchnummer an. iv Herkunftsmitgliedstaat gemäß § 1 Z 14 BörseG. v Kriterien, nach denen der Herkunftsmitgliedstaat bestimmt wurde. vi Zum Beispiel Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von mindestens EUR 1.000 oder Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen eines geschlossenen Typs. vii Es sollen nur Wertpapiere berücksichtigt werden, die zum Handel an geregelten Märkten zugelassen sind. viii Diese Information ist erforderlich, falls ein Emittent einen neuen Herkunftsmitgliedstaat gem § 1 Z 14 lit c BörseG wählt. ix Gemäß § 119 Abs 8 BörseG. x Im Falle einer Wahl des Herkunftsmitgliedstaates gemäß § 1 Z 14 lit b BörseG. xi Bitte geben Sie sonstige relevante Informationen an.

25.07.2022