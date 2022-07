Rellingen, Deutschland und Pully, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Yamaha Music GmbH, der weltweit führende Musikinstrumenten-Hersteller, und Tombooks, der Erfinder interaktiver Musiknoten und der Tomplay-App, die die Musikausbildung revolutioniert hat, gaben heute eine Partnerschaft bekannt. Yamaha-Kunden erhalten einen kostenlosen dreimonatigen Premium-Zugang zur Tomplay-App, die unbegrenzten Zugriff auf mehr als 40.000 interaktive Musiknoten für 28 verschiedene Instrumente und in allen Schwierigkeitsstufen bietet.Mit seiner einzigartigen Lernplattform bietet Tomplay allen Musikern die Möglichkeit, ihr Instrument zusammen mit hochwertigen Aufnahmen von professionellen Musikern zu spielen. Dank einer einzigartigen Technologie laufen die interaktiven Partituren automatisch mit der Musik auf dem Bildschirm ab und sorgen so für ein beeindruckendes Konzertsaal-Erlebnis. Mit Funktionen wie der Steuerung der Ablaufgeschwindigkeit der Partitur, dem Abspielen ausgewählter Passagen in der Schleife und der Möglichkeit, sich selbst beim Spielen aufzunehmen, macht Tomplay das Musiklernen effektiver und intensiver. Tomplay wird von mehr als 1 Million Musikern in 157 Ländern genutzt.Yamaha-Instrumente werden von einigen der besten Musikern der Welt gespielt und sind für ihre hohe Qualität bekannt. Dank des einzigartigen weltweiten Netzwerks von Atelier- und Künstlerservice-Einrichtungen profitieren Yamaha-Instrumente von der Expertise von Fachleuten, die in einigen der besten Ensembles der Welt arbeiten. Mit Instrumenten, die speziell für die musikalische Entwicklung eines Spielers hergestellt wurden, bis hin zu solchen, die den Bedürfnissen der anspruchsvollen Musiker von heute entsprechen, ist Yamaha ein Synonym für großartige musikalische Leistungen geworden.Diese Partnerschaft wird es Musikern aller Spielniveaus, einschließlich Lehrern und Schülern, ermöglichen, ein allumfassendes Erlebnis zu genießen, indem das Potenzial der hochmodernen Yamaha-Instrumente, einschließlich der gefeierten Silent Technology, und die erstklassigen interaktiven Musiknoten und Covers von Tomplay kombiniert werden. Die Partnerschaft beginnt mit Holz-, Blechblas-, Streich- und Schlaginstrumenten für Yamaha-Kunden beim Kauf eines Instruments in Europa.Alexis Steinmann, Mitbegründer und CEO von Tomplay, sagt: "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und darauf, allen Yamaha-Kunden ein einzigartiges Werkzeug anzubieten, mit dem sie ihr volles musikalisches Potenzial entfalten können."Hinderik Leeuwe, Director, Yamaha Band & Orchestral Instruments, sagt: "Tomplay ist der perfekte Partner für Yamaha-Instrumente und hilft Musikern, neue Musik zu entdecken und ihre Instrumente in vollen Zügen zu genießen. Wir freuen uns sehr, mit Tomplay zusammenzuarbeiten."Links zur Kooperation:Tomplay: https://tomplay.com/yamaha-promoYamaha: https://europe.yamaha.com/en/products/contents/winds/tomplay/index.htmlTomplay App Links:Apple App Store: https://apple.co/3aChDVa / (https://apple.co/3aChDVa%20/)Google Play Store: https://bit.ly/3z988Gr Website/PC und Mac App: www.tomplay.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1864582/Tomplay_Yamaha_Partnership.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1861373/Tomplay_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1862236/Yamaha_Logo.jpgKontakt:Alexis SteinmannMitbegründer und CEOTomplayE-Mail: asteinmann@tomplay.comTelefonnummer: 0041796335624Hinderik LeeuweDirector, Yamaha Band & Orchestral InstrumentsYamaha Music EuropeE-Mail: bandandorchestra@yamaha-europe.com Telefonnummer: +49 (0) 4101 303-0Original-Content von: Yamaha Music Europe; Tomplay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164403/5280581