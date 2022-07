Breaking News: TAAT meldet dritte Nachbestellung aus dem Vereinigten Königreich!

Wir haben die Produktverbesserungen von der ersten Iteration von Beyond Tobacco bis zur neuesten Formulierung aus erster Hand gesehen und freuen uns, unsere volle Unterstützung hinter TAAT® V3 zu stellen. Da andere Konkurrenzprodukte aus Compliance-Gründen vom Markt genommen wurden, glauben wir, dass die Nachbestellungen von TAAT® es uns ermöglichen werden, in neue Regionen und große Einzelhändler im gesamten Vereinigten Königreich zu expandieren.

Obwohl die bislang nach UK gelieferten TAAT noch NICHT mit der V3-Version hergestellt wurden und der Verkauf über eine sehr beschränkte Geschäftsanzahl fast ausschließlich in Südlondon erfolgte, gingen sie trotzdem weg "wie die warmen Semmel". Die Nachbestellung sagt eines ganz sicher: DAS VEREINGTE KÖNIGREICH IST DEFINITIV EIN MARKT MIT HÖCHSTEN CHANCEN!

Dass sich das so verhält, liegt sicherlich auch am hohen Preis für Tabakzigaretten im United Kingdom. Umgerechnet über 11 EUR kostete dort die billigste Sorte im Jahr 2021 (Link). Als "Nicht-Tabak"-Produkt genießt TAAT aber einige unschätzbare Vorteile:

Ich habe zwar keine Ahnung, was der Preis für eine Schachtel TAAT in London ist, aber versetzen Sie sich selbst in die Lage eines Rauchers und stellen Sie sich zwei einfache Fragen:

Ich bin mir sicher, dass 90% der Leute beide Fragen mit "ja" beantworten würden, und dies illustriert gleichzeitig die gigantische Chance, die in TAAT schlummert! Wie auch in der kürzlich abgehaltenen Investorenkonferenz ausgeführt: Die echte Zeitrechnung beginnt mit der V3-Version, die ein optimales Raucherlebnis bietet.

Dieser Überzeugung ist offenbar auch der CEO von GGE, der ganz offen von einer Platzierung in den großen Einzelhandelsketten in UK spricht.

Ich bin mir sicher, dass TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) nun wirklich reif ist, die Erwartungen der Aktionäre, die diese schon im Jahr 2021 gehabt haben, jetzt zu erfüllen, gestützt auf eine solide Umsatzbasis aus der ADCO-Übernahme. Eine stetig steigende Absatzkurve wird auch einen stetig steigenden Börsenkurs verursachen können. - Am Montag sollten wir aber einen massiven Kurschub sehen, resultierend aus der nun veröffentlichten News!

Einige Tester aus Deutschland analysierten zuletzt Geschmack und Rauchverhalten auf YouTube:

Man liegt komplett falsch, wenn man denkt, dass TAAT, die ja auf Hanf basiert, auch nach Hanf riecht und schmeckt. Dieser für viele unangenehme Geruch wurde komplett eliminiert. Zusätzlich: TAAT enthalten weniger Teer, 25% weniger Rauchinhaltsstoffe, 50% weniger Ammoniak, 90% weniger Armine, keine Alkaloide und keine Nitrosamine, was besonders wichtig ist, da dieser Stoff hochgradig krebserregend ist (Newslink).

TAAT Global Alternatives Inc.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Revolutioniert TAAT die Tabakindustrie?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 2.700 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien und der Schweiz werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.