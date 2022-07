Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die inhabergeführte JadeHawk Capital S.à r.l. ist ein Spezialist für die Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt. Durch ein wertsteigerndes Asset Management mit Fokus auf geschlossene Immobilienfonds konnte bereits ein erfolgreicher Track-Record mit 14 Fonds-Exits und einem Gesamterlös von ca. 16 Mio. Euro aufgebaut werden. Das aktuelle Portfolio besteht aus 27 Beteiligungen mit einem Net Asset Value von ca. 55 Mio. Euro, einem Loan to Value von 31% und einem Equity Value von ca. 45 Mio. Euro bei einem investierten Kapital von rund 23 Mio. Euro. Die den Beteiligungen zugrunde liegenden Fondsimmobilien sind allesamt vermietet (2% Leerstand) und fast ausschließlich in Deutschland angesiedelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...