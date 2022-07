Hannover (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Eintrübung in Deutschland und dem Euro-Raum hat die Kurse deutschen Staatsanleihen kräftig anziehen lassen, so die Analysten der Nord LB.US-Treasuries hätten von den schwachen Konjunkturdaten profitiert.Auch in Japan steige die Inflation: Der Verbraucherpreisindex sei im Juni um 2,4% gegenüber dem Vorjahresmonat geklettert. Damit liege die Teuerung den dritten Monat in Folge über der Zielmarke der Bank of Japan von 2%. Die Kerninflation sei um 2,2% gewachsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...