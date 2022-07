DJ Lufthansa wird am Mittwoch bestreikt

FRANKFURT (Dow Jones)--Mitten in der Ferienzeit und der Überlastung der Flughäfen geht am Mittwoch bei der Lufthansa noch weniger. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Lufthansa-Bodenbeschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik an allen Lufthansa-Standorten (Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Berlin) aufgerufen.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten unter anderem bei der Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Cargo und der Lufthansa Service Gesellschaft sowie LEOS, wie Verdi mitteilte. In der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Juli hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das von Verdi-Mitgliedern als unzureichend kritisiert wurde. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft nun den Druck erhöhen, um in der nächsten Verhandlungsrunde ein deutlich verbessertes Angebot zu erhalten. Die Warnstreiks beginnen am Mittwoch ab 3:45 Uhr und enden Donnerstag um 6 Uhr.

Verdi geht von "größeren Flugausfällen und Verzögerungen" aus. Die Gewerkschaft verwies auf die Überlastung der Beschäftigten aufgrund erheblichen Personalmangels, die hohe Inflation und ein dreijähriger Lohnverzicht. "Sie brauchen dringend mehr Geld und sie brauchen Entlastung, - für sich selber und für die Passagiere. Dazu reicht das Arbeitgeberangebot vorne und hinten nicht."

Die Arbeitgeber hatten am 13. Juli drei Varianten eines Angebotes vorgelegt, die jeweils aus Festbeträgen und einer ergebnisabhängigen Komponente (zum 1. Juli 2023) bestehen. Die Laufzeit soll in allen drei Varianten 18 Monate betragen. Die Arbeitgeber äußerten in den Verhandlungen außerdem den Wunsch nach Flexibilisierung der Arbeitszeit. Das Angebot gleiche die Inflation nicht annähernd aus, angesichts der aktuellen Preissteigerungen würde das für die Beschäftigten einen deutlichen Reallohnverlust bedeuten, so Verdi. Neben der ver.di-Forderung nach 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten soll der Stundenlohn für die jeweiligen Beschäftigtengruppen mindestens 13 Euro betragen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 3. und 4. August 2022 in Frankfurt statt.

July 25, 2022

