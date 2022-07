Ein berühmtes Börsenzitat besagt, dass der Markt länger irrational sein kann als man selbst liquide. Ob sich der Markt bei der Bewertung der Softbank Group (WKN: 891624) tatsächlich irrational verhält, ist Ansichtssache. Sicher ist hingegen, dass die Aktie gemessen am NAV (Net Asset Value) massiv unterbewertet ist. Denn hier kann man den Dollar um 50 Cent kaufen. Doch wird sich daran in naher Zukunft etwas ändern? Bewertung der Softbank-Aktie äußerst niedrig? Bei Beteiligungsunternehmen wie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...