Deutsche Bank-Calls mit 72% Chance bei Kurserholung auf 9 Euro

Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) entwickelte sich in den vergangenen Monaten sehr schwach. Verzeichnete die Aktie noch am 10.2.22 bei 14,64 Euro ein 12-Monatshoch, so wurde sie nur fünf Monate später am 15.7.22 um 49 Prozent tiefer bei 7,53 Euro gehandelt. Wie die meisten Finanzwerte reagierte auch die Deutsche Bank-Aktie positiv auf die Zinserhöhung und erholte sich wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 8,35 Euro.

In Erwartung gestiegener Erträge im Investmentbanking bekräftigten Experten vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit Kurszielen von bis zu 18,80 Euro (Goldman Sachs) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie wieder ihr Niveau von Ende Juni im Bereich von 9,00 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 8,50 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis 8,50 Euro, Bewertungstag 14.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000HG42XL8, wurde beim Aktienkurs von 8,35 Euro mit 0,05 - 0,06 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 9,00 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,087 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,607 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,607 Euro, BV 1, ISIN: DE000DW387Q7, wurde beim Aktienkurs von 8,35 Euro mit 0,80 - 0,81 Euro taxiert.

Gelingt der Deutsche Bank-Aktie der Anstieg auf die Marke von 9,00 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,39 Euro (+72 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,504 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,504 Euro, BV 1, ISIN: DE000MD0VM60, wurde beim Aktienkurs von 8,35 Euro mit 0,90 - 0,91 Euro quotiert.

Beim Deutsche Bank-Kurs von 9,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,49 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de