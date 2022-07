Linz (www.anleihencheck.de) - Die neue Politik der Europäischen Zentralbank EZB basiert auf zwei Säulen. Einer aktiven Zinspolitik um die ausufernde Inflation einzubremsen und einem neuen Anleihenaufkaufprogramm, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der erste Zinsschritt mit 0,50% sei letzte Woche erfolgt - weitere würden nach der Sommerpause folgen. Um die schon kräftig gestiegenen Refinanzierungskosten der südlichen EURO-Mitglieder in den Griff zu bekommen sei ein neues Krisenwerkzeug TPI (Transmission Protection Instrument) vorgestellt worden. Dabei habe die EZB die Möglichkeit einzelnen Ländern durch unbegrenzte Anleihekäufe den Kapitalmarkt zu mindest zum Teil zu ersparen. 10-jährige italienische Staatsanleihen, die im Juni schon bei 4,20% notiert hätten, seien wieder auf 3,20% zurückgekommen. ...

