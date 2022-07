Rund anderthalb Jahre nach den Marktstart in Deutschland und Österreich hat die E-Mietwagen-Vergleichsplattform Emiwa angekündigt, ihr Angebot in Urlaubsregionen auszubauen. Seit Juli 2022 lassen sich über emiwa etwa Mietwagen in Palma de Mallorca, Paris oder Amsterdam buchen. Das österreichische Unternehmen betreibt eine Vergleichsplattform, über die Kunden elektrische Mietwagen finden können. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...