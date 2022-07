In der neuen Handelswoche könnte die Schwankungsbreite am Aktienmarkt wieder zunehmen. Neben der prall gefüllten Agenda bleibt auch die technische Ausgangslage angespannt. Anleger sollten die wichtigsten Schwellenwerte im Blick behalten. Am Deutschen Aktienmarkt war in den vergangenen Tagen wieder eine etwas erhöhte Schwungkraft zu beobachten, die den DAX in der Vorwoche um knapp drei Prozent steigen ...

