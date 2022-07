Die TUI-Aktie hat zwar schon schlimmere Tage erlebt und es ist zunächst erfreulich, dass es am Freitag mit dem Titel überhaupt mal in Richtung Norden ging. Doch die Zugewinne spielten sich in einem mehr als überschaubaren Rahmen ab und im Tagesverlauf zeigten sich auch schon wieder dezente Anzeichen der Schwäche.Es gelang TUI (DE000TUAG000) trotz des potiiven Momentums letztlich nicht den Kurs über die nicht unwichtige Marke bei 1,60 Euro zu befördern. Genau dort prallte der Titel am Nachmittag ab und gab bis auf 1,58 Euro per Handelsschluss nach. Es ...

