DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORD.INV.BK 20/27 MTN XS2166209176 BAW/UFN
JPMORG.CHASE 21/33 FLRMTN XS2300175655 BAW/UFN
TH.FISHER SC 21/41 XS2366415201 BAW/UFN
PERSH.SQUARE 21/31 XS2392997172 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORD.INV.BK 20/27 MTN XS2166209176 BAW/UFN
JPMORG.CHASE 21/33 FLRMTN XS2300175655 BAW/UFN
TH.FISHER SC 21/41 XS2366415201 BAW/UFN
PERSH.SQUARE 21/31 XS2392997172 BAW/UFN
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