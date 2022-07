Taipeh (ots/PRNewswire) -QNAP® Systems, Inc., hat heute das TS-h1290FX (https://www.qnap.com/go/product/ts-h1290fx)-NAS auf den Markt gebracht. Das TS-h1290FX ist QNAPs erstes PCIe 4.0- und U.2 NVMe/SATA-All-Flash-NAS im Tower-Format und eignet sich besonders für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen wie die kollaborative Bearbeitung von hochauflösenden Videos. Mit AMD EPYC-8/16-Core-Prozessoren, integrierter 25-GbE- und 2,5-GbE-Konnektivität, PCIe-Gen-4-Erweiterung und einer Speicherkapazität im Petabyte-Bereich eignet sich das TS-h1290FX für datenintensive sowie latenzempfindliche Anwendungen wie die Übertragung großer Mediendateien, die Echtzeitbearbeitung von hochauflösenden 4K/8K-Medien, kollaborative Online-Workflows und Virtualisierungsanwendungen."Moderne Unternehmen und Studios sollten nicht ganze Räume für heiße sowie laute Server benötigen müssen und genau hier kommt das TS-h1290FX ins Spiel. Mit seinem einzigartigen Tower-Format und der leisen Kühlung bietet es eine außergewöhnliche Leistung, die von einem Prozessor der Serverklasse, einem All-Flash-U.2-NVMe-SSD-Speicher und dem QuTS-Hero-Betriebssystem der Enterprise-Klasse von QNAP angetrieben wird", erklärt Jason Hsu, Produktmanager von QNAP.Mit seinem schlanken Design, dem leicht skalierbaren Speicher und der nahezu geräuschlosen Kühlung ist das TS-h1290FX (Maße: 368 x 362 x 152,7 mm) ideal für kleine und mittlere Unternehmen sowie Videobearbeitungsteams für Hochgeschwindigkeits-Backups, Kollaborations- und Videobearbeitungs-Workflows geeignet. Zur Optimierung von Workflows bietet das TS-h1290FX direkte Konnektivität für bis zu 20 PC/Workstations bei Verwendung mit den PCIe-Netzwerkkarten von QNAP. Außerdem ist es vollständig kompatibel mit gängigen Softwarelösungen und bewältigt bandbreitenbedingte Herausforderungen wie Echtzeit-4K/8K-Videobearbeitung sowie kollaborative Bearbeitung. Der lüfterlose CPU-Kühler und der nahezu geräuschlose 90-mm-Systemlüfter sorgen zudem für eine effektive Kühlung ohne störende Geräusche und eignen sich somit ideal für die Integration in moderne Arbeitsumgebungen.Die Spezifikationen des TS-h1290FX und die vollständige NAS-Produktpalette von QNAP finden Sie unter https://www.qnap.com/de-de/. Kaufinteressenten können hier ein Angebot anfordern (https://www.qnap.com/go/inquiry/sales-inquiry).Informationen zu QNAPQNAP (Quality Network Appliance Provider) bietet umfassende Lösungen von der Entwicklung von Software und Hardware bis hin zur internen Fertigung. Mit dem Fokus auf Innovationen in den Bereichen Speicher, Netzwerk und Smart Video stellt QNAP nun eine revolutionäre Cloud NAS Lösung vor, die sich in unser innovatives, abonnementbasiertes Software- und vielseitiges Servicekanal-Ökosystem einfügt. QNAP sieht ein NAS als mehr als einfachen Speicher und hat eine Cloud-basierte Netzwerkinfrastruktur für Benutzer geschaffen, um Analysen durch künstliche Intelligenz, Edge Computing und Datenintegration auf ihren QNAP Lösungen zu hosten und zu entwickeln.Pressekontakt:Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863970/20211029_TS_h1290FX_CISION__1.jpgOriginal-Content von: QNAP Systems, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164407/5280914