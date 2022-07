FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 518 auf 531 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Laborausrüster habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Man scheine mit dem Rückgang des Covid-Geschäfts insgesamt gut klarzukommen, auch bei der Profitabilität. Die Aktien seien weiter günstig zu haben, hob Friedrichs hervor./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

SARTORIUS AG VZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de