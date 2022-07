Gegen Ende letzten Jahres markierte Verizon im Bereich von 62,00 US-Dollar noch ein stolzes Verlaufshoch, konnte aber an die Höchststände aus 1999 bei 64,00 US-Dollar leider nicht anknüpfen. Nach einem Dreifachtop in diesem Bereich ging es Anfang dieses Jahres stark abwärts, zunächst in den Unterstützungsbereich um 50,00 US-Dollar, später in den markanten Supportbereich aus den letzten Jahren um 44,00 ...

